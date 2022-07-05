جدة - نرمين السيد - أبلغت روسيا المملكة المتحدة أن المحادثات حول عنصرى المرتزقة اللذين حُكم عليهم بالإعدام فى دونباس وهما البريطانيين شون بينر وأيدن أسلين، يجب أن تُجرى حكومة ذلك الإقليم.





وقال السفير الروسى فى لندن أندرى كيلين، اليوم الثلاثاء: "أستطيع أن أقول إننا تلقينا رسائل بمعنى أننا مسؤولون عن مصيرهم، وأوضحنا بالتفصيل أنه ليس من اختصاصنا، بل من اختصاص مجلس النواب الشعبى، وطلبنا منهم الاتصال بهم بعد ذلك، لم يتم استئناف الحوار". وأضاف: "فى الوقت الحالى، تفضل الحكومة البريطانية إجراء حوار مع كييف فى هذا الشأن، لكن لا يمكننى إخباركم بما يحدث فى هذا الحوار، وما هى المواقف التى اتخذوها وما هى الشروط والطلبات التى حددوها". وفى 9 يونيو الماضى، حكمت محكمة فى دونباس على بينر وأسلين بالإعدام بتهمة المشاركة فى الأعمال العدائية إلى جانب الجماعات المسلحة الأوكرانية كمرتزقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: المحادثات حول المرتزقة البريطانيين يجب أن تجرى مع دونباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.