جدة - نرمين السيد - وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن دبلوماسيا إسرائيليا بارزا أبلغها بأن روسيا تقول إن الوكالة كانت تجمع معلومات بشكل غير قانونى عن المواطنين الروس. وأكد مسؤولون فى الوكالة اليهودية استلام رسالة من وزارة العدل الروسية بخصوص وقف أنشطة الوكالة لكنهم لم يعلقوا على الموضوع قائلين إن المقر الرئيسى للوكالة فى إسرائيل يبحث حاليا الرد بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس حكومة تسيير الأعمال يائير لابيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرمان روسى.. الوكالة اليهودية توقف عملياتها على أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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