روسيا تفتح ممرين بحريين إنسانيين

جدة - نرمين السيد - وأكد بيان الوزارة، أنه تمت تهيئة الظروف اللازمة لتشغيل ممرين بحريين إنسانيين آمنين لحركة السفن فى بحر آزوف على مدار الساعة للخروج من ميناء ماريوبول بطول 115 ميلا وعرض ميلين باتجاه البحر الأسود. وأضافت أنه تم فتح ممر آخر يبلغ طوله 139 ميلا وعرضه 3 أميال فى البحر الأسود.

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