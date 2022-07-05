عمدة موسكو: العقوبات الغربية ضدنا لم تؤثر على الاقتصاد الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال عمدة موسكو، خلال انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية لزيادة استقرار الاقتصاد الروسى فى مواجهة العقوبات الغربية على روسيا، إن حرب العقوبات التى شُنت ضدنا على جميع الجبهات لم تؤد إلى هبوط حاد فى الاقتصاد وتوتر فى المجال الاجتماعى والاقتصادى.

قد أشار سوبيانين إلى أن اقتصاد الأقاليم الروسية ومؤشرات الاقتصاد الكلى تُظهر أن روسيا نجحت فى التعامل مع العقوبات الغربية.

يذكر أن الدول الغربية بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، فرضت عقوبات على قطاعات اقتصادية وشركات وأفراد فى روسيا.