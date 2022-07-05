بنما تبلغ عن أول حالة إصابة بجدرى القرود فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة لويس سوكرى خلال مؤتمر صحفى، بحسب "رويترز"، إنه تم تأكيد أول حالة إصابة بجدرى القرود فى بلادنا"، مضيفًا أن المريض "مستقر تمامًا" و "تم التحكم فى الحالة بشكل صحيح".

وأضاف سوكرى، أن المريض الذى لم يتم الكشف عن جنسيته وجنسه، تم عزله فى المنزل بعد إخطاره باحتمال إصابته بجدرى القرود، تم نقل الشخص فى وقت لاحق إلى منشأة طبية.