الجيش العراقى: اعتقال 5 إرهابيين فى عدة محافظات

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء رسول، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمى باستمرار العمليات النوعية ضد فلول الإرهاب، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية استخبارية نوعية بالعاصمة بغداد أسفرت عن القبض على القيادى فى عصابات داعـش المعروف بـ "أبو على بغداد" والذى اشترك فى تنفيذ عدد من الجرائم ضد المواطنين والقوات الأمنية.

وأشار "رسول" إلى أنه تم القبض على 4 من الإرهابيين فى محافظات الأنبار، وكركوك، وصلاح الدين، فيما تمت الإطاحة بعُنصر إرهابى ينتمى لعصابات تنظيم "داعـش" داخل السُليمانية.