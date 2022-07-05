جدة - نرمين السيد - وقال اللواء رسول، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمى باستمرار العمليات النوعية ضد فلول الإرهاب، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية استخبارية نوعية بالعاصمة بغداد أسفرت عن القبض على القيادى فى عصابات داعـش المعروف بـ "أبو على بغداد" والذى اشترك فى تنفيذ عدد من الجرائم ضد المواطنين والقوات الأمنية.
وأشار "رسول" إلى أنه تم القبض على 4 من الإرهابيين فى محافظات الأنبار، وكركوك، وصلاح الدين، فيما تمت الإطاحة بعُنصر إرهابى ينتمى لعصابات تنظيم "داعـش" داخل السُليمانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش العراقى: اعتقال 5 إرهابيين فى عدة محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.