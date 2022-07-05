الرئيس الجزائرى يعلن فتح الحدود البرية مع تونس أمام المسافرين

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، فتح الحدود البرية أمام المسافرين بين الجزائر وتونس منتصف يوليو الجارى، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية، فى بيان، صادر اليوم.





ويخص هذا الإجراء حركة تنقلات السيارات والمسافرين بعدما كانت حركة التنقل بين البلدين مقتصرة على البضائع فقط. وجاء قرار الرئيس الجزائرى خلال زيارة الرئيس التونسى قيس سعيد إلى الجزائر للمشاركة فى احتفالات الذكرى الستين للاستقلال. كانت الحدود البرية بين البلدين قد تم إغلاقها فى 16 مارس 2020 بسبب فيروس كورونا، وبقيت الحدود مغلقة، فيما كانت تفتح معابر برية محددة فى مواعيد محددة لإجلاء الطلبة والرعايا الجزائريين أو التونسيين العالقين بين البلدين، مع تطبيق التدابير الصحية الضرورية. وفى مايو الماضى، أعلنت السلطات الجزائرية عن إعادة فتح حدودها مع تونس لتسهيل نقل السلع وتحسين المبادلات التجارية بين البلدين، بينما تواصل منع عبور المسافرين.

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