عاجل.. أول تعليق من جونسون عقب استقالة وزيرين من حكومته

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية" قال جونسون لوزير المالية البريطانى المستقيل "سأفتقد العمل معك".

وأعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشى سوناك، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التى تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وبحسب "يورو نيوز"، وفى رسالة استقالته التى نشرت على تويتر قال جاويد "من الواضح بالنسبة لى أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم" فى إشارة إلى جونسون.

وكتب سوناك فى خطاب استقالته "يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدى.. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزارى أتولاه، لكننى أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".