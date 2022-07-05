عاجل.. بريطانيا: تعيين ستيف باركلى وزيرا للصحة خلفا للوزير المستقيل

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشى سوناك اليوم الثلاثاء استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التى تورط فيها جونسون، فيما بدا أنه ضربة قاضية للأخير الذى حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسى ضد أحد وزرائه.

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