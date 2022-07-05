«خطط للجريمة منذ أسابيع».. نتائج التحقيقات مع منفذ مذبحة شيكاغو

وكانت السلطات الأمريكية، قد اعتقلت شخصا يدعى روبرت كريمو، لصلته بإطلاق النار الذى وقع خلال مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال فى مدينة شيكاغو.
وقال ممثل للشرطة المحلية، إن "روبرت كريمو، ويبلغ من العمر 22 عاما، يعد فى هذه القضية فى مرتبة شخص محل اهتمام للتحقيق، فيما يجرى التحقيق لمعرفة مدى تورطه فى مقتل ستة متفرجين ومتظاهرين فى بلدة هايلاند بارك".
وأضاف أن المشتبه به الموقوف، من مواليد 20 سبتمبر عام 2000، ويعود لأسرة من أصول إيطالية، وأنه يزاول الموسيقى، وكان نشر مقاطع من تأليفه فى الإنترنت، مشيرا إلى أن والده كان ترشح لمنصب عمدة هايلاند بارك فى عام 2020.
وكان حادث إطلاق نار قد وقع خلال مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال فى ضاحية هايلاند بارك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية، مأ أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين على الأقل.
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