العالم اليوم - إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 10:23 مساءً - أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أنه قرر ابتداء من منتصف يوليو الجاري إعادة فتح الحدود البرية مع الجارة تونس، والتي ظلت مغلقة منذ 2020 مع بداية انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد المجيد تبون، لدى توديعه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي حضر احتفالات عيد الاستقلال: "اتخذنا معا قرار فتح الحدود ابتداء من 15 يوليو"، مشيرا إلى أن "الحدود لم تغلق. كانت مفتوحة لكن للبضائع"، كما نقل عنه التلفزيون الحكومي.

وأضاف: "أتمنى كل الخير للأشقاء في تونس"، بمناسبة الاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يونيو.

وقررت الجزائر وتونس في مارس 2020 غلق الحدود البرية بينهما بسبب انتشار كوفيد-19، لكن رغم تخفيف الإغلاق لمرور البضائع والسماح للجزائريين بالتصدير والاستيراد عبر الحدود، ظل المسافرون ممنوعين من الدخول إلى البلدين.

وتأثرت تونس من غلق الحدود، بالنظر إلى العدد الكبير من السياح الجزائريين الذين كانوا يتنقلون إلى المدن التونسية، فيما كانت أعداد كبيرة من التونسيين تدخل الجزائر من أجل التسوق.