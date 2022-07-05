نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقي pdf في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول من نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقي نستعرضه ونوافيكم به الان حيث يعيش بالوقت الراهن عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات فى ترقب ان يتم الاعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول المخطط ان تكون فى عموم المحافظات العراقية معلنة على شكل نستعرضه ونوافيكم به من خلال المواقع الرسمية التي بإمكان جميع الطلاب الاعتماد عليها للاستعلام عن تلك النتائج
رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول
تصدرت بالساعات الأخيرة معدلات البحث على جوجل حول رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول بعد ان تم التأكيدات المؤكدة على ان نتائج الصف الثالث المتوسط سيبدأ عمليات اعلانها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية قبل عيد الاضحي المبارك المقرر على ان يكون فى اليوم العاشر من يوليو المقبل أي خلال خمسة ايام من الان ستكون نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول معلنة أمام طلاب محافظة بغداد او صلاح الدين او البصرة او الميسان او كركوك او الكرخ 1 او الكرخ 2 او الكرخ او غيرها من المحافظات العراقية لهذا الامر نستعرض ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بابسط الخطوات والطرق المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول
الان نعرض امام حضراتكم خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الخطوات التالية:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط
- تحديد الدور الاول
- إدخال اسم الطالب الرباعي الأيقونة المخصصة لها
- تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب
- البدء فى النقر على ايقونة عرض نتائج الطلاب
- وبهذا ستكون نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول معلنة امامكم على شكل ملفات pdf قبل ان يتم الاعلان عليها في مدارس العراق بهدف تقليل حدة الزحام والتجمعات على المدارس العراقية للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج
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