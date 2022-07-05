نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة في حساب المواطن لهذا الشهر بمناسبة العيد بأمر ملكي في المقال التالي
حسب مواطن هو نوع من أنواع الدعم المقدم إلى الفقراء أو المحتاجين الغير قادرين على مواكبة الأسعار المرتفعة من حولهم مقدم من حكومة المملكة العربية السعودية إلى الفئات التي تستحقه والجدير بالذكر أن هناك الكثير من الأخبار التي تناولتها الصحف ومواقع التواصل عن وجود زيادة في راتب حساب المواطن لهذا الشهر.
زيادة في حساب المواطن لهذا الشهر بمناسبة العيد
أكد الراجحي القائم على برنامج حساب المواطن أنه ليس هناك زيادة سوف تضاف إلى حساب المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى، والسبب في ذلك أن الشهر الماضي تم إضافة زيادة إلى مرتبات المستفيدين بشكل تلقائي بناءا على الأسعار الزائدة التي طالت كل من الكهرباء البنزين وبعض الأطعمة والمشروبات الغذائية فضلا عن بعض أصناف الطعام حيث تم احتساب فرق السعر بين القديم والجديد وتم إضافته إلى حساب المستفيدين من البرنامج بشكل تلقائي في حساباتهم البنكية، وأكد الراجحي أن في حالة وجود ارتفاع آخر في الأسعار فإنه سوف يتم زيادة الدعم ولكن زيادة الدعم بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى ليس له أساس من الصحة.
برنامج حساب المواطن
- يحصل المستفيدون من هذا البرنامج على الدعم في اليوم عشرة من الشهر الهجري وينزل الدعم بشكل تلقائي في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيد.
- بسبب الشروط الموضوعة للاستفادة من هذا البرنامج فإنه يوجد فئة كثيرة مستحقة له وفئات أخرى غير مستحقة .
- وفى حالة خروج فئات من الاستحقاق بعد التحديث الأخير للبيانات أتاح البرنامج تقديم اعتراض وفى حالة كان اعتراضه سليم فإنه يحصل على المستحقات التي لم ينالها بشكل رجعي
طريقة تقديم اعتراض في حساب مواطن
- تسجيل الدخول باستخدام الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن بناءا على حساب المستفيد من هذا البرنامج.
- سوف تظهر خيارات كثيرة بعد تسجيل الدخول القيام بالنقر بعد ذلك على خيار دراسة الأهلية.
- ومن ثم القيام بالنقر على أسباب عدم الأهلية.
- سوف يظهر تنبيه بشكل تلقائي من الموقع القيام بقراءته ومن ثم القيام بالنقر على القائمة الخاصة بتقديم الاعتراض.
- من القائمة سوف تظهر خيارات كثيرة القيام بتحديد نوع المرفق.
- سوف يطلب الموقع بيانات القيام بكتابتها كما يحتاج إليها مع عدم ترك خامة فارغة.
- الضغط على خيار استعراض الملف.
- القيام بالنقر على الذاكرة التخزينية المحلية ومن ثم اختيار الموفق المتواجد بها.
- بعد الانتهاء القيام بالنقر على رفع الملف.
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