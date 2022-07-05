رابط شغال ..نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول برقم الامتحاني عبر وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

يترقب العديد من الطلاب في مختلفة المحافظات العراقية من خلال محركات البحث عن معرفة ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية التي أصحبت أكثر اهتماما في الساعات الحالية والتي تحتل أعلى بحثاً في جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يريدون جميع الطلاب الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول إلكترونياً، وأعلنت مصدر مسؤؤل من الوزراء بالانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراقبة النهائية وسيتم الاعلان رسمياً عن نتائج الطلاب الدور الأول في الساعا المقبلة بجميع المحافظات العراقية النجف والقادسية والكرخ والسليمانية ودهوك وغيرهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

استعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

لقد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن سيتم الاعلان عن النتيجة رسمياً من خلال الموقع الرسمي للوزراء، وذلك بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعمال الكنترول سيتم اعتمادها من الوزراء رسمياً والحصول على النتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق على هيئة PDF، وأعلنت بعض المصادر عبر المنصات التواصل الاجتماعي بأن النتيجة الخاصة بكافة الطلاب بمختلف المحافظات العراق سيتم اعلانها قبل عيد الأضحي المبارك وستكون النتائج متاحة للطلاب إلكترونياً لمعرفة الحصول عليها بكل سهولة دون الذهاب إلى المدرسة، وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا، وجاءت مصادر مؤكده بان ستاتي النتائج هذا العام الدراسي مرتفعة عن الأعوام السابقة، ويستطيع الطلاب الحصول على النتائج الثالث المتوسط 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا

رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

يكل سهولة يتمكن كافة الطلاب بمختلف محافظات العراق الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2022 بالدور الأول من خلال اتباع تلك الخطوات التالية: