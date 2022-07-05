20 ألف مساعدة مالية لكل المواطنين من مؤسسة زايد الخيرية 2022 طرق التواصل بسهولة

مساعدة مالية من مؤسسة زايد من أكثر الدول التي تسعى إلى تقديم الكثير من الخدمات والمساعدات للمواطنين هي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم الحكومة والهيئات المسئولة كل فترة بالإعلان عن نوع جديد من الخدمات كل فترة بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين على مكافحة ظروف المعيشة الصعبة، وأحد المؤسسات التي تقدم هذا النوع من الخدمات هي مؤسسة زايد الخيرية.

20 ألف مساعدة مالية لكل المواطنين من مؤسسة زايد الخيرية 2022 في خطوات بسيطة

مساعدة مالية من مؤسسة زايد

قامت مؤسسة زايد الخيرية الموجودة في الإمارات بالإعلان عن الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بها، هذا الموقع الذي يمكن من خلاله معرفة كل أنواع الخدمات والمساعدات المتاحة والتي يتم تقديمها من قبل هذه المؤسسة الخيرية، ومن الممكن أن يتم الدخول عليها والاستعلام عن طريق إتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بفتح الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة زايد الخيرية من خلال كتابة اسمها في محرك البحث. يتم تسجيل الدخول على هذا الموقع من خلال كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم وأيضاً رقم الهوية. يتم اختيار كلمة خدمات المؤسسة، بعد أن يتم الضغط عليها سيتم عرض مجموعة من الخدمات الإلكترونية على هذا الموقع يقوم المستخدم بالإطلاع عليها واختيار ما يناسبه من الخدمات المتاحة. سيتم عرض طلب مساعدة على هذا الموقع يقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصة به في هذا الطلب ثم يتم الضغط على كلمة التقديم. بعد إتمام الخطوات السابقة يتم الضغط على كلمة تم وفي حالة تمت الموافقة عليها من قبل الإدارة سيتم الرد على المستخدم في أسرع وقت.

طرق التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية