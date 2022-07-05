رابط نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا بالاسم الدور الاول عبر الموقع الرسمي للوزارة بجميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا، منذ أن انتهت الامتحانات والبحث يتزايد بشكل متزايد حول نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا التي تشغل بال الطلاب منذ فترة بعيدة، وقد كشفت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط 2022 لم يتم الإعلان عنها حتى الآن نظرا لعدم الانتهاء من أعمال التصحيح حتى الآن، وكازالت الكنترولات تعمل على قدما وساق لتعلن النتيجة خلال الساعات القادمة ليطمئن قلوب الطلاب على مجموعهم قبل الاحتفال بالعيد، وفور اعتمادها يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 العراق عبر موقع نتائجنا والموقع الرسمي للوزارة بسهولة الكترونيا.

نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا

ومازال الطلاب وأولياء الأمور يترقبون بشغف الاعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا وتسيطر عليهم مشاعر القلق والتوتر، وأفادت مصادر مسئولة أن عمليات التصحيح قد انتهت أغلبها في عدد من المحافظات “المثنى، ديالي، واسط، الانبار، دهوك، الرصافة، ديالي،….”، لتصل عمليات التصحيح إلى المحطة الأخيرة، حيث ينتظر حاليا تجميع الدرجات الخاصة بكل المواد الدراسية “اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات،….” بشكل نهائي، ليتم بعدها اعداد كشوف بأسماء الطلاب الراسبين والناجحين ليقوم السيد الوزير بالاطلاع عليها واعتمادها قبل ارسال للمدارس، وقبل أن ترفع على المواقع المخصص لذلك، والآن مع خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 العراق عبرموقع نتائجنا الرسمي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

كما يمكنك زيارة موقع نتائجنا لتحميل كشوف النتيجة بطريقة سهلة على جهازك.

الآن قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر ايقونة نتائج الثالث متوسط 2022 العراق الدور الاول.

قم بادخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

قم بتحديد اسم محافظتك.

ستظهر لك النتيجة الآن ومجموعك الكلي.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2022

وخلال الساعات القليلة القادمة سيتمكن الطلاب من استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول بسهولة من خلال المواقع الموضحة اعلاه، وأفادت مصادر وزارة أن نتائج الثالث المتوسط 2022 العراق سيتم الكشف عنها بشكل تدريجي كعادة كل عام، حيث لن يتم الكشف عنها في عموم المحافظات في نفس الوقت، ويمكنك الآن ترك بياناتك خلال التعليقات لنقوم بجلب النتيجة لكم فور ظهورها.

أيام قليلة وتقوم وزارة التربية العراقية بالكشف عن نتائج الثالث متوسط 2022 العراق في كل المحافظات “النجف، بابل، الكوفة، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، كركوك،…” بشكل رسمي بعدما يتم اعتمادها من قبل الوزير، كما سيتم الكشف عن اسماء الطلاب الاوائل استعدادا لتكريمهم خلال حفل رسمي واعطائهم الهدايا القيمة وشهادات التقدير.