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عمر شويل - جدة mocd.gov.ae الرابط الرسمي لتسجيل طلبات الدعم والمساعدة من وزارة تنمية المجتمع للحصول على عدد من أنواع المساعدات الاجتماعية، وقد كان الرابط متاح لطلب المساعدات الطبية والتعليمية والهلال الأحمر الإماراتي والمساعدات الدراسية وغيرها طوال الفترة الماضية، إلا أن الوزارة ممثلة في رئيسة الوزارة معالي حصة بو حميد في استقبال طلبات صرف بدل التضخم التي يتم تقديمها ممثلة في 38 مليار درهم إماراتي لعدد من الفئات.

[mocd.gov.ae] موعد صرف بدل تضخم 2022 طلب مساعدة اجتماعية وفئات الاستحقاق

تتابع معالي حصة بو حميد بتقديم كل ما فيه المساعدة لغير القادرين على مواجهة مصاعب الحياة، حيث تباشر التحديثات في وزارة تنمية المجتمع عبر دراسة مفصلة لأحوال الشعب والأحوال العالمية التي يتأثر بها الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض وأصحاب الهمم كذلك، وهي الفئات التي ليس في استطاعتها تحدي الصعوبات التي يواجها المجتمع في ظل العديد من التحديات والمشكلات العالمية وتم الإقرار بصرف بدل تضخم معيشي.

الفئات التي تستحق صرف بدل التضخم المعيشي الجديد

كيف يتم احتساب دخل الأسرة لاستحقاق #علاوات_بدل_التضخم؟ #برق_الإمارات pic.twitter.com/JP6qUdOjYf — برق الإمارات (@UAE_BARQ) كيف يتم احتساب دخل الأسرة لاستحقاق #علاوات_بدل_التضخم؟ #برق_الإمارات pic.twitter.com/JP6qUdOjYf — برق الإمارات (@UAE_BARQ) July 5, 2022

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن الفئات التي يتم استهدافها بتقديم الدعم المالي والنقدي لدعم السلع الغذائية الضرورية للأسرة وكبار السن والمعاقين، كما يتم تقديم دعم الكهرباء وخاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لما يبلغ 50 درجة وكثرة استهلاك الكهرباء لجميع المواطنين، كما يتم تقديم بدل الوقود لمساعدة غير القادرين على شراء الوقود بالدعم للتمكن من الانتقال بسلام، كما يتم صرف دعم للمياه والتي يرتفع استهلاكها في فصل الصيف، وتكون الفئات المستهدفة كالتالي:

الأسرة الإماراتية التي يكون أحد الابوين فيها أو كليهما من العاملين بالقطاع الحكومي، يجب أن يكون لديهم ابناء أقل من 21 عام ويكون الدخل الشهري للأسرة لا يزيد عن 25 ألف درهم.

كبار السن من المتقاعدين الذين لا يمكنهم العمل وليس لديهم اسرة، كما يكون ليس لديهم إلا الراتب التقاعدي الذي لا يزيد عن الحد الأدنى المقرر للدعم وهو 25 ألف درهم.

يشمل البرنامج المعاقين أو أصحاب الهمم الذين ليس لديهم القدرة على العمل حيث يتم توفير الدعم اللازم لهم حسب الاحتياج، مضافا غليه الدعم الطبي.

يكون شرط الاستحقاق الأساسي أن يكون المتقدم للحصول عليه بدخل شهري لا يزيد عن 25 ألف ريال من العاملين بالقطاع الحكومي حاليا أو سابقا.

موعد صرف المبالغ المقررة بدل تضخم معيشي للمقبولين على mocd.gov.ae

بالنسبة للمتقاعدين هل هم من ضمن المستحقين في هذه البرامج؟#مركز_الأخبار_أبوظبي pic.twitter.com/Io6uAy0FVH — علوم الدار (@oloumaldar) بالنسبة للمتقاعدين هل هم من ضمن المستحقين في هذه البرامج؟#مركز_الأخبار_أبوظبي pic.twitter.com/Io6uAy0FVH — علوم الدار (@oloumaldar) July 4, 2022

في تويته خاصة من معالي حصة بو حميد أعلنت عن كل ما يخص الدعم المالي المقدم من الوزارة، وأعلنت عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلب هذا الدعم، كما أعلنت السيدة الوزيرة موعد الصرف، ويكون موعد بداية التسجيل يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 ويكون موعد الصرف في شهر سبتمبر المقبل 2022.

تسجيل طلب مساعدة اجتماعية من وزارة تنمية المجتمع mocd.gov.ae