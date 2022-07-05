صرف بدل التضخم mocd.gov.ae المقدم ضمن الخدمات المطلوبة للمواطنين من وزارة تنمية المجتمع، وهي الوزارة التي تسعى دائما منذ انطلاقها إلى تقديم الخدمات المطلوبة منها لتخفيف التضخم وارتفاع الأسعار عن الأفراد والاسر ذات الدخل المنخفض وكبار السن والمعاقين، وقد أطلقت الوزارة برنامج جديد يتم تقديم الدعم فيه لغير القادرين من أصحاب الدخل المنخفض لمواجهة مصاعب الحياة التي تؤثر على تلك الفئة كثيرا.

صرف بدل التضخم mocd.gov.ae تسجيل وزارة تنمية المجتمع لدعم (الوقود – الكهرباء – الماء)

تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم كل ما فيه المساعدة وتخفيفي العبء على مواطنيها، حيث شهدت جميع دول العالم ارتفاع في الأسعار والتضخم الكبير الذي جعل العديد من السلع الأساسية والخدمات باهظة الثمن على محدودي الدخل، وتقوم وزارة السعادة بالتنسيق مع كافة الوزارات بالدولة تحقيق كافة سبل الراحة لجميع المواطنين فيها وخاصة الفئات ذوي الهمم والغير قادرين على العمل من الشيوخ والأطفال وأصحاب الدخل المنخفض.

خدمات وزارة تنمية المجتمع بالبرنامج الخاص بالدعم

تتيح الوزارة تقديم الدعم لأصحاب الدخل المنخفض، وهم الذين لا يزيد الراتب الشهري لهم عن 25 ألف ريال.

كما تقوم بمساعدة ذوي الهمم بإتاحة راتب شهري لهم ورعاية صحية مناسبة.

وتقوم كذلك بتوفير الخدمات والدعم المطلوب للشيوخ الذين ليس لديهم اسرة ولا معيل ولا يزيد المعاش التقاعدي لهم عن 25 ألف ريال.

يتم توفير الدعم الاستشاري للأسرة.

تقدم الوزارة برامج الرعاية الاجتماعية بتقديم مساعدات نقدية للراغبين في الحصول عليها وفق خطوات وآلية التسجيل.

شروط استحقاق صرف بدل التضخم

الأسرة الإماراتية التي يكون أحد الوالدين فيها يعمل في القطاع الحكومي ولا يزيد الدخل الشهري له عن 25 ألف ريال، على أن يكون لهم أطفال أقل من 21 عام.

المتقاعدين الذين ليس لديهم اسرة ولا يزيد راتب التقاعد الخاص بهم عن 25 ألف ريال.

موعد التسجيل في بدل التضخم المعيشي

يبدا التسجيل الإلكتروني على رابط وزارة تنمية المجتمع لطلب المساعدات الثلاثاء 5 يوليو 2022 الموافق السادس من ذي الحجة، على أن يتم الالتزام بشروط الاستحقاق النقدي للدعم، على أن يكون شرط الاستحقاق أن يكون راتب الأسرة لا يزيد عن 25 ألف ريال، ويتم صرف بدل نقدي لهم لفواتير السلع الغذائية والمياه والكهرباء والوقود كذلك.

خطوات تسجيل طلب جديد في وزارة تنمية المجتمع 2022