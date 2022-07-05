نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الأضحى 2022 المواعيد الرسمية لأجازة العيد الكبير لكافة الجهات الحكومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استحوذ موعد اجازة عيد الأضحى 2022 جانب كبير من اهتمام الآلاف من المواطنين في مصر، وخاصة من الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة، وتزايدت عمليات البحث بشكل ملحوظ عبر المحرك جوجل، لمعرفة موعد وعدد أيام الإجازة التي اقرتها الحكومة المصرية للاحتفال بعيد الأضحى 2022، تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك خلال أيام قليلة، هذا ومن خلال هذا المقال نرصد لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد أجازة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2022\1443.

موعد اجازة عيد الأضحى 2022

وفقا لعدد من المصادر الحكومية، فإن موعد اجازة عيد الأضحى 2022 للعاملين بالقطاع العام والخاص سوف يبدأ من يوم الجمعة الموافق 9 يوليو، وهو للاحتفال بيوم وقفة عرفات، ويتبعه بعد ذلك 3 أيام اجازة وهي السبت والأحد والإثنين، ويوافقوا أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى، أي مجمل أيام الاجازة سيكون 4 أيام فقط، مع العلم أن جميع هذه الأيام ستكون بمثابة إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع العام و الخاص.

تابع تفاصيل موعد اجازة عيد الأضحى 2022

من الجدير بالذكر أنه يعتبر موعد اجازة عيد الأضحى 2022 من أهم الاجازات التي ينتظرها المواطنين بفارغ الصبر لأخذ قدر من الراحة، وللتمتع بمظاهر وأجواء العيد، و بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، فإن إجازة عيد الأضحى 2022، تعتبر 3 أيام فقط، بعيدا عن يومي الجمعة والسبت وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، حيث تتزامن إجازة عيد الأضحى، مع يومي الجمعة والسبت الذين هما إجازة رسمية لكثير من الجهات الحكومية، وهو ما يعني أنّه ستكون الإجازة الفعلية التي سيحصل عليها العاملون هذا العام هي 5 أيام فقط، أما عن الإجازات المتبقية خلال عام 2022، فهي كالتالي:

يوم السبت اجازة 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو.

يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 سيكون إجازة رأس السنة الهجرية.

يوم السبت 8 أكتوبر 2022 ذكرى المولد النبوي الشريف.

الخميس 6 أكتوبر إجازة حرب أكتوبر.

وتجدر الاشارة إلى أنّ إجازة عيد الأضحى 2022، تأتي في ضوء رؤية وقرار رئيس مجلس الوزراء وفقاً لنصوص ومواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.