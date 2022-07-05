رئيس الوزراء الكندى والمستشار الألمانى يناقشان الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ناقش رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، والمستشار الألمانى، أولاف شولتز، هاتفيا الأزمة الروسية الأوكرانية واتفقا على أهمية استمرار الدعم للحكومة والشعب الأوكرانيين.





وأعرب المسؤولان الرفيعان - خلال اتصال هاتفى وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندى اليوم الثلاثاء- عن مخاوفهما المشتركة من الآثار العالمية الأوسع للأزمة، لا سيما من خلال النقص فى سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار.

كما ناقشا نجاح القمتين الأخيرتين لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلف شمال الأطلسى فى تعزيز وحدة التحالف، ومنحهما مسارات لأمن أكبر للطاقة فى أوروبا، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بشأن الأولويات المشتركة.

يأتى ذلك وسط تواصل اللستعدادات لاستقبال بابا الفاتيكان فى كندا هذا الصيف كما هو مخطط لها، على الرغم من الإعلان عن إلغاء رحلته إلى إفريقيا بناء على توصية أطبائه.

وسيقوم البابا فرنسيس خلال هذه الزيارة المرتقبة – والتى يتكون خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليو الجارى - بتقديم الاعتذار للسكان الأصليين باسم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية عن دورها فى نظام المدارس الداخلية لأطفال السكان الأصليين فى كندا.