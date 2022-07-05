العالم اليوم - أنس جابر تتألق في ويمبلدون وتبلغ نصف النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 09:25 مساءً - بلغت التونسية المصنّفة ثانية عالمياً أُنس جابر نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بفوزها على التشيكية ماري بوزكوفا، لتصبح أول عربية تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب.

وحققت أنس جابر فوزاً بنتيجة 3-6، 6-1 و6-1، لتضرب موعداً في نصف النهائي مع الألمانية تاتيانا ماريا (المصنفة 103).

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