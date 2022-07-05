ماليزيا: إجلاء 334 شخصا من منازلهم نتيجة الفيضانات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الشرطة الماليزية فرع مدينة بالينج المراقب شمس الدين محمد، إنه تم اليوم الثلاثاء إجلاء 334 شخصًا من منازلهم فى 9 مناطق بمدينة (بالينج) بولاية قدح شمالى ماليزيا إلى عدة مناطق إيواء مؤقتة.





وأضاف محمد - فى تصريح وفقًا لوكالة الأنباء الماليزية - أن 85 منزلًا فى المدينة تضررت بالفيضانات التى ضربت المنطقة أمس، مشيرا إلى أن عمليات الإجلاء سارت بسلاسة بالتعاون مع وكالات مختلفة والسكان المحليين. وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن الوطنى الماليزى على مستوى الولاية يتم عقده اليوم برئاسة كبير وزراء الولاية محمد سنوسى محمد نور؛ لتحديد المزيد من إجراءات المتابعة لمساعدة المتضررين، فضلا عن تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

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