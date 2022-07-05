الكرملين يدحض تقارير زعمت رفض الرئيس الصينى زيارة روسيا

جدة - نرمين السيد - ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، صحة تقارير إعلامية زعمت برفض الرئيس الصينى شى جين بينج القدوم إلى روسيا، ووصفها بعديمة الصحة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)- فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء: إن "الحقيقة هى أن بعض القيود المفروضة فى الصين بسبب الوباء لا تزال سارية. هذا أمر طبيعى تماما، ويجب التعامل مع هذا بتفهم، يوجد لدى الرئيس فلاديمير بوتين دعوة لزيارة الصين. ولدى الرئيس شى جين بينغ دعوة لزيارة روسيا. وإذا سمحت تخفيفات القيود بهذا، فستتم جميع الزيارات".

وذكرت بعض وسائل الإعلام، فى وقت سابق، أن الرئيس الصينى رفض دعوة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لزيارة روسيا؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

فى السياق.. قال وزير التجارة والصناعة الروسى دينيس مانتوروف إن العقوبات تسببت ببعض المشاكل لروسيا إلا أنها أصابت الدول الغربية بدرجة أكبر.

وأضاف مانتوروف- فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، على هامش المعرض الروسى الدولى "Innoprom-2022"، اليوم الثلاثاء- أن "العقوبات وتدمير سلاسل التوريد والتخريب المباشر لشركات الخدمات اللوجستية الأجنبية والحكومات تسببت فى إزعاج لنا، ولكنها أصابت من وضعها بدرجة أكبر".

وأشار إلى أنه لأمر مؤسف أن أثرت العقوبات على موردى المنتجات الصناعية المستوردة، الذين أقيمت معهم علاقات وثيقة منذ عقود"، مضيفا أن خسارة السوق الروسية كانت بمثابة اختبار خطير لهم أيضا.

وأكد الوزير الروسى أن الدول الغربية بدأت تنتبه بالفعل لذلك، موضحا أن بلاده تنتج ما يكفى من المنتجات والمواد الخام التى يحتاجها العالم بأسره.

وشدد على أن روسيا تظل منفتحة تماما على التجارة العادلة متبادلة المنفعة مع الشركات الأجنبية.

على صعيد متصل.. أفاد مصدر فى لجنة تحقيق روسية، اليوم، بفتح تحقيق حول وقائع استخدام عنف ضد أسرى روس فى أوكرانيا.

وأضاف المصدرـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخباريةـ أن اللجنة تحقق فى وقائع المعاملة اللاإنسانية لأسرى الحرب الروس فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجنود الروس الذين عادوا إلى الوطن نتيجة تبادل الأسرى مع الجانب الأوكرانى تحدثوا عن وقائع كثيرة لاستخدام العنف ضدهم.

وأشار إلى أن المحققين سيقدمون تقييما قانونيا لكل حالة، وسيتم البت فى فتح قضايا جنائية.

عسكريا.. أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أن جزءا من الأسلحة، التى يقوم الغرب بتوريدها إلى أوكرانيا، يذهب إلى الشرق الأوسط والسوق السوداء.

وقال شويجو، خلال مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: "وفقا للمعلومات التى لدينا، فإن جزءا من الأسلحة الأجنبية، التى يمد الغرب بها أوكرانيا، تذهب إلى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهى بها الأمر أيضا فى السوق السوداء".

وأضاف أن حجم الشحنات العسكرية، التى سلمها الغرب إلى كييف، بلغ أكثر من 28 ألف طن، مؤكدا أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستستمر حتى تحقق جميع أهدافها.

وتابع: "إن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستنتهى بتحقيق جميع أهدافها"، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة لبلاده هى الحفاظ على حياة الجنود ومنع تعرض أمن المواطنين للتهديد.

وأوضح أن العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا قضت على 170 مرتزقا أجنبيا خلال الـ10 أيام الماضية، بينما غادر 99 مرتزقا رفضوا المشاركة فى الأعمال العدائية.

وأضاف أن الغرب يواصل ضخ إمدادات الأسلحة إلى كييف على نطاق واسع، أملا منه فى إطالة أمد الصراع فى أوكرانيا، حيث تم بالفعل تسليم أكثر من 28 ألف طن من البضائع العسكرية، إلا أن جزءا من هذه الأسلحة يذهب إلى الشرق الأوسط، وينتهى إلى السوق السوداء.

وأشار إلى أن بلاده أنشأت ممرين إنسانيين للسفن التجارية فى البحر الأسود وبحر آزوف.

وأوضح أنه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ لضمان سلامة الملاحة فى مياه البحرين الأسود وبحر آزوف، حيث تم القضاء تماما على خطر الألغام فى مياه ميناء ماريوبول.

وكانت الدول الغربية قد اتهمت روسيا مرارا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية، وافتعال عجز فى السوق العالمية، بينما تنفى موسكو من جانبها بدورها كل هذه الاتهامات، وتصر على عدم عرقلتها عملية تصدير القمح من أوكرانيا.