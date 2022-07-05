عاجل.. استقالة وزير الصحة البريطانى

جدة - نرمين السيد - وساجد جاويد هو سياسى بريطانى من أصول باكستانية، ولد فى 5 ديسمبر 1969، وعضو فى حزب المحافظين ومدير سابق فى دويتشه بنك. تم تعيينه فى منصب وزير الداخلية فى 30 أبريل 2018، عقب استقالة آمبر رود آمبر رود بسبب فضيحة ويندروش. ليصبح أول بريطانى من أصول مهاجرة يتولى وزارة الداخلية.
وفى عام 2010 انتخب نائبًا فى برومسجروف فى عام 2010 وتمّت ترقيته إلى وزيرٍ للاقتصاد فى وزارة الخزينة ثم وزير للمالية فى وقت لاحق. واستقال جاويد من وزارة المالية العام الماضى بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه. وفقًا لـ"رويترز".
وأعلنت السلطات البريطانية، فى يونيو 2021، تعيين ساجد جافيد، وزيرًا للصحة خلفًا لمات هانكوك، الذى تقدم باستقالته أعقاب اتهامات بخرق الإجراءات الاحترازية، بعد فضيحة معانقة وتقبيل مساعدته جينا كولادانجيلو.
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