نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : إنهاء خدمات المديرين العامين لشركة إدارة وتشغيل الموانئ والهيئة البحرية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 5 يوليو 2022 08:06 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، الأحد، إن فريق التحقيق في حادثة سقوط خزان غاز الكلورين في أحد موانئ مدينة العقبة "أنجز مهمته" وأعد تقريراً يتضمن مجموعة إجراءات من ضمنها: إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.

وأضاف أنه "جرت إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادٍّعاء العام اليوم (الأحد)".

وأشار الخصاونة إلى أن التَّحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَّهاون معه.

وتابع "التزمنا تماماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء تحقيق شامل في حادثة العقبة، وسنعلن نتائجه اليوم (الأحد) بكل شفافيَّة للرأي العام".

وقال، إن استجابة الحكومة وجميع المؤسَّسات لحادثة العقبة كانت فوريَّة، وبمنتهى الاحترافيَّة، وخفَّفت بشكل كبير من آثار الحادثة وتداعياتها على سلامة المواطنين والموجودين في مدينة العقبة.