هنُا الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول في مصر ومؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية جميع الجامعات

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في مصر مؤشرات القبول. تم الإعلان رسميا عن نتيجة الدبلومات الفنية فى مصر منذ ايام وذلك بعد أن اجتازوا الطلاب امتحاناتهم من 21 مايو إلى 16 يونيو 2022 وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين 800 ألف طالب وطالبة وبلغ العدد الإجمالي للحضور 789351 طالبا، وقد بلغت نسبة النجاح 68.36% أي 539564 طالبا ناجحا، واعتبرت نسبة مبشرة مقارنة بالسنة الماضية ولمزيد التفاصيل حول النتيجة ومؤشرات القبول سوف نوضح لكم بالتفصيل خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في مصر مؤشرات القبول للأقسام المختلفة زراعي – صناعي – تجاري – فندقي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

بعد استلام الطلاب لنتائجهم، توجهت الأنظار الى مؤشرات القبول للجامعات، فالطلاب يباشرون مرحلة التنسيق والالتحاق الخاصة بالجامعات والتي تخص بالأساس كل من يرغب في استكمال تعليمهم الجامعي والحصول على مؤهل عالي، وأعلنت وزارة التربية أن ألمرحلة الاولي للتقديم في تنسيق الجامعات بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية، وقد تم الإعلان عن القواعد الأساسية لقبول الجامعات الحكومية والمعاهد ومن جملة القواعد :

ستكون نسبة الأعداد المحددة ليتم قبولها من الطلبة الحاملين للشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقوم بقبولهم من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات للطلبة الناجحين في امتحان الدبلوامات الفنية.

تتقسم الأعداد المحددة بثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية ذي نظام الخمس سنوات. ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، أما الثلث الذي تبقى سيكون من نصيب طلاب الشهادات الفنية ذي نظام الثلاث سنوات

هذا إضافة الى تحديد الحد الأدنى لعملية القبول وذلك توازيا بالأعداد االتي تقرر قبولها. وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد إنتهاء امتحانات الثانوية العامة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط موقع بوابة التعليم الفني وذلك من أجل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية وفيما يلي الخطوات الصحيحة للحصول على النتيجة:

يجب على الطالب بالدخول على الموقع الخاص بالنتيجة بوابة التعليم الفني

عليه تحديد نوع المؤهل الخاص به (صناعي – تجاری – زراعي – فندقي

تحديد نظام الدراسة ( ثلاث سنوات أو خمس سنوات )

ثم يقوم بادخال رقم جلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

سياحة وفنادق حلوان :- 89.12%

السيادة وفنادق اسكندرية 88.7%

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق الجيزة 85.05%

العالي سياحة وفنادق 6 اكتوبر 82%

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 83.85%

فنى صحى طنطا 97.06%

تربية طنطا:- 94.31%

تجارة دمياط 94.31%

تجارة المنصورة 93.79%

تجارة جنوب الوادى:- 93.62%

علماً على ان معدلات القبول داخل الجامعات المصرية لطلاب الدبلومات الفنية السابق لنا ذكرها بالاعلي ليست حتي الان المعتمدة لهذا العام، حيث سيتم فتح امكانية التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية فى شهر اغسطس القادم بحد ادني سيتم الاعلان عليه بشكل لاحق