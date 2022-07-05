الصين تعلن عن أول تفش مجتمعى لمتحور أوميكرون BA5

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الحكومة المركزية فى الصين - وفق ما نقلته صحيفة "ساوث مورنينج تشينا بوست"، اليوم الثلاثاء، أن محافظة شنشى سجلت سبع حالات لديهم أعراض، وحالتين بدون أعراض.

وفى الأشهر القليلة الماضية، كانت العديد من المدن، بما فى ذلك بكين وشنغهاى، تكافح تفشى المرض الناجم عن المتغيرات الفرعية السابقة أوميكرون BA 2 وBA 2.2.

وقال تشانج يى، أخصائى الأمراض المعدية من مركز شنشى لمكافحة الأمراض والوقاية منها "إن متغير أوميكرون BA5 هو أكثر قابلية للانتقال وينتشر بسرعة أكبر من الفئة الفرعية BA 2.2 السابقة، ولديه قدرة أقوى على الهروب من اللقاحات".

وطلبت سلطات المحافظة من سكانها البقاء فى منازلهم وعدم مغادرة منطقتهم، وتقديم نتيجة اختبار "سلبية" تم إجراؤها فى آخر 48 ساعة قبل السماح لهم بمغادرة المدينة.