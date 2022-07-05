الرئاسى الليبى يعلن عن خطة لحل أزمة الانسداد السياسى فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)- أنه أجرى عددا من الاجتماعات بين أعضائه خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسى فى البلاد.

وأشار إلى أنه تم تكليف النائب بالمجلس عبدالله اللافى بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيلها وإطلاقها فيما بعد فى شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم تُنهى المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى إطار زمنى محدد، وتدفع فى اتجاه توافق وطنى حول مشروع التغيير الذى يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً.

وأوضح المجلس أن من أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل هى الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبى والدفع فى اتجاه حل وطنى.