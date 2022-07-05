ارتفاع قياسى.. الصحة العالمية تعلن حصيلة إصابات جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم المنظمة الأممية فضيلة شايب، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و5322 إصابة مؤكدة بجدرى القردة فى العالم حتى الآن، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تواصل مطالبة الدول بإيلاء اهتمام خاص بإصابات جدرى القردة للحد من العدوى.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن تفشى جدرى القردة، رغم أنه يثير قلقا بالغا، لكنه لا يشكل فى الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
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