epedu.gov.iq الان استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا برقم الامتحاني pdf

الان استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا الان نستعرضها ونوافيكم بها حيث فى الساعات القليلة من المرتقب ان تبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء عمليات اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط لطلبة ديالى او بغداد وبابل وذي قار او كل المحافظات العراقية على شكل ملفات بي دي اف بشكل نستعرضها ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول من المخطط ان يبدأ عمليات اعلانها الرسمي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يعيش أجواء الترقب والقلق عدد كبير من الطلاب والطالبات بعد أن انتهت جميع الطلاب والطالبات على التقدم على اختبارات الصف الثالث المتوسط فى فى شهر يونيو الماضي، على ان تبدأ على الفور عمليات التصحيح ورصد الدرجات فى كل المحافظات العراقية استعداداً حتى تكون نتائج الصف الثالث المتوسط أمام جميع الطلاب مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اونلاين عليه نستعرض ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول

بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والتي قد انتهت بالفعل سيتمكن الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يجري بالساعات الاخيرة عمليات تجهيز اعتماد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور الاول

تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

النقر على خانة استعلام حتى تكون أمامكم على الفور النتائج معلنة بنجاح على شكل ملفات pdf

مع العلم على ان نتائج الصف الثالث المتوسط ستعلن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية قبل ان يتم اعلانها داخل المدارس العراقية فى كل المحافظات

نتائج الصف الثالث المتوسط تم التأكيد على انها سيبدا عمليات اعلانها الرسمي خلال ال 48 ساعة القادمة على مستوي كل المحافظات العراقية، حيث قد تم خروج بعض الاخبار المؤكدة على ان نتائج الصف الثالث المتوسط سيبدأ عمليات اعلانها بشكل وبصورة تدريجية فى كل المحافظات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية قبل عيد الاضحي المبارك