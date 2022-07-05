تسجيل جديد حساب المواطن 1443|| خطوات لمعرفة الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

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عمر شويل - جدة تسجيل جديد حساب للمواطنأ، صدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أوامر ملكية جديدة والتي تم اتخاذ فيها الكثير من القرارات لصالح المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم تخصيص مليارات الريالات لدعم المواطنين، وتم إعادة فتح التسجيل في البرنامج الخاص بحساب المواطن.

تسجيل جديد حساب المواطن

تسجيل جديد حساب المواطن تم اعادة فتح برنامج حساب المواطن للتسجيل والذي يتماشى مع الشروط الأساسية وتم تخصيص مبلغ دعم بالريال لحساب المواطنة والذي سوف يدعم المستفيدين الجدد والحاليين من البرنامج.

جاءت هذه القرارات بناء على دعم المواطنين، خاصة بعد كثرة الشكاوى والخلافات من السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب الأزمة العالمية الحالية، والتي أثرت بشكل عام في العالم.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن

بدأ التسجيل في حساب المواطن حيث أكد على فتح التسجيل الحساب الرسمي المسؤول عن إدارة حساب المواطن، ويستطيع المواطن التسجيل عبر تطبيق حساب المواطن من خلال الجوال أو عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الرابط الرسمي للموقع ca.gov.sa.

انشاء حسابا جديدا برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

بعد أن تقوم بتفعيل الحساب، قم بتغيير كلمة المرور.

ثم بعدها تكمل بيانات الاستمارة الخاصة بك

ثم تتأكد من أن البيانات صحيحة، حيث سيتم مطابقتها مع البيانات في الأنظمة الحكومية الأخرى.

وتم بالفعل فتح باب تسجيل جديد في حساب المواطن للمستفيدين بدءا من الأمس الإثنين، على أن يقوم الراغب بعمل التسجيل حيث لا يوجد موعد محدد لإغلاق التسجيل، وقد يتم اتخاذ قرار غلق التسجيل بشكل مفاجئ.

خطوات لمعرفة الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

أولا زيارة الموقع الرسمي المواطن حساب البرنامج.

ثانيا التقر على أيقونة حاسبة التقدير الموجودة على واجهة الموقع.

ثالثا املأ الحقول المطلوبة بحيث يتم عرض نتائج التراكم لك مباشرة.

ثم التأكد من إكمال البيانات بشكل صحيح، لمعرفة القيمة المقدرة الصحيحة لمقدار الدعم المستحق.

وصدر ذلك القرار بسبب حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالمواطنين داخل المملكة في سبيل مساعدة الأسر التي تحتاج إلى المساعدة والتي تعاني من ارتفاعات الأسعار العالمية، ولتطورات الأوضاع الاقتصادية وحماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة.