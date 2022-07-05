نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “معرفة” نتائج الثالث متوسط 2022 وزاري الدور الاول Link في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث جميع طلاب محافظات العراق عن نتائج الثالث متوسط 2022 وزاري الدور الاول، وخاصة بعد اعلان الوزارة عن اقتراب موعد النتائج والتي ستظهر لدى جميع المحافظات بشكل موحد، وسنتعرف معكم في هذا المقال على رابط موقع وزارة التربية العراقية، والذي يتاح من خلاله القيام بعمل الاستعلام عن نتائج الصف ثالث متوسط الدور الاول، فتابعوا معنا أعزائنا الطلبة لتتعرفوا على رابط النتيجة وكيف يمكننا أن نساعدكم في الحصول على نتيجتكم باسم الطالب واسم المدرسة، فتابعوا.

أخبار وزارة التربية العراقية اليوم 2022

وقد وصلتنا العديد من الأخبار بخصوص نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق، وسنتابع معكم أهم تلك الأخبار، والتي زاد البحث عنها من مئات الطلاب والطالبات في العراق في خلال الساعات الماضية، ونتابع معكم أهمها:

حيث أخبر أحد المسؤولين بإدارة تربية الكرخ الثالثة أن النتائج ستظهر خلال اليومين القادمين.

ويوجد احتمال قليل جدا أن تظهر النتائج اليوم في الفترة من الظهر إلى العصر، ولكن اذا لم تظهر فلا يوجد مشكلة.

حيث انتشرت العديد من الأقاويل بخصوص النتائج، ولكن بكل تأكيد فإن النتائج ستظهر قبل أن ينتهي هذا الأسبوع، حيث ستبدأ اجازة عيد الأضحى بالأسبوع القادم في جميع الإدارات، لذا فإن وزارة التربية وكافة المعلمين والإدارات التعليمية بكافة المحافظات على ظهور النتائج في أسرع وقت ممكن.

إعلان نتائج الثالث متوسط 2022

وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في الفقرات التالية الطرق الصحيحة التي تمكن الطالب من الوصول إلى نتيجة الامتحانات الخاصة به، وهذا سواء عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو عبر موقع نتائجنا الخارجي، ولذلك قوموا بالمتابعة معنا.

رابط موقع وزارة التربية العراقية

وأما بالنسبة لخطوات الاستخراج عبر موقع وزارة التربية العراقية، وهي كالآتي أعزائنا المتابعين:

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالانتقال إلى الموقع الوزاري وهذا عبر رابطها الرسمي epedu.gov.iq.

ادخل رمز التحقق المرئي اذا تم طلبه منك.

بعدها تنتقل إلى اخبار وزارة التربية.

ستجد خبر الإعلان بعد اعتماد النتائج بالأعلى.

ثم تذهب إلى رابط ملفات كشوف المحافظات.

تختر المحافظة، ثم تختر المدرسة، وتقوم بتحميل الكشف pdf.

بعدها تبحث عن اسم الطالب الرباعي أو رقمه الامتحاني، وهذا اذا كان لديك خاصة البحث في متصفحك.

الرابط الخارجي لنتائج الثالث المتوسط الدور الاول

وفي حالة اذا حدث ضغط على الموقع الأول ولم تستطع الوصول إلى النتيجة، فلا تقلق، حيث يتيح موقع نتائجنا نفس الكشوف بالضبط، حيث إن أحد القائمين على هذا الموقع يقوم بجمع الكشوف بعد الإعلان عنها وتنظيمها في أحد الخوادم الأخرى، وهذا لتخفيف الضغط بشكل كبير على موقع الوزارة، وفتابع الطريقة:

تبحث عن موقع نتائجنا في جوجل.

ثم تضغط على الزر الأخضر الخاص بالمحافظة.

بعدها تبحث عن اسم المدرسة داخل المجلد.

وتقوم بفتح الكشف وتبحث عن اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

ويمكننا أن نستخرج لكم النتيجة، فاتركوا لنا تعليقا فيه اسم الطالب ورقمه الامتحاني واسم المدرسة، وسنخرجها لكم فور الإعلان عنها، وتابعوا المقال أولا بأول لمتابعة الردود على التعليقات.

هذا كان مقالنا عن نتائج الثالث متوسط 2022 وزاري، حيث تابعنا معكم كيفية الوصول إلى النتائج الخاصة بكم عبر موقع وزارة التربية العراقية، كما وتعرفنا معكم على آخر أخبار النتائج وموعد ظهورها، نتمنى أن يكون قد نال المقال على رضاكم، وفي حالة وجود أية أسئلة فلا تترددوا في تركها لنا في خانة التعليقات بالأسفل، تحية شكر وتقدير لجميع طلاب العراق، فتابعوني في موقع ثقفني.