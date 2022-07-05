رابط fany.emis.gov.eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من بوابة التعليم الفني جميع الاقسام برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في مصر. وبعد طول انتظار تم ظهور أخيرًا نتيجة الدبلومات الفنية في مصر بمختلف محافظاتها، بعد أن تم الإنتهاء أخيرًا من تصحيح جميع الأوراق وإرسال النتيجة إلى الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصرية ليتم اعتمادها من قبله، ثم تم رفعها أخيرًا على موقع وزارة التعليم الفني ليسمح لجميع أولياء الأمور والطلاب بأخذ حريتهم في الاستطلاع على النتيجة عبر الإنترنت، جميع نتائج طلاب الدبلومات الفنية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن خلال مقالنا اليوم سنعرض لكم خطوات استخراج النتيجة من الإنترنت بكل سهولة. وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفني.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في مصر

الآن وبعد انتشار خبر ظهور نتيجة الدبلومات الفنية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، أصبح كل هم طلابنا الأعزاء معرفة ما هي الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة من خلال الموقع الذي تم بناؤه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لا تقلقوا فمن خلال الفقرة التالية تم توضيح خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بكل سهولة، بلغت نسبة نجاح طلابنا في الصف الثالث الثانوي الفني أكثر من ستين في المائة وهذه نسبة ليست بقليلة، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة جميع الطلاب الناجحين بالصف الثالث الثانوي الفني وحثهم على بذل المزيد من الجهد لبلوغ الأهداف المرجوة منهم، تابعوا معنا السطور التالية للتعرف على خطوات استخراج النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في مصر

بعد معرفة الطلاب أنه تم ظهور النتيجة يبحثون على طريقة استخراجها، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة متاحة الان عبر موقع بوابة التتعليم الفني. وسنعرض لكم الآن خطوات استخراج النتيجة بكل سهولة من خلال إتباع ما يلي من سطور:

نقوم بالذهاب الى موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني. ثم نقوم باختيار أيقونة نتائج الدبلومات الفنية 2022م. نقوم بكتابة جميع بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح. ثم نقوم أخيرًا بالضغط على استخراج النتيجة.

موؤشارت تنسيق الدبلومات الفنية 2022