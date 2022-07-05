here نتائج الثالث متوسط 2022 العراق بالاسم موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي في عموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2022 العراق بالاسم، مازال عدد كبير من الطلاب يبحثون عن نتائج الثالث متوسط 2022 العراق بالاسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الآن، حيث مازالت نتائج الثالث متوسط 2022 العراق تتصدر التريند ويأمل الكثيرين بأن يتم الإعلان عنها قبل حلول عيد الاضحى المبارك الذي أصبح يفصلنا عنه أياما معدودة، ولكن قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية أن من المتوقع أن يتم رفع نتائج الثالث المتوسط العراق خلال الأيام القادمة دون تحديد موعد رسمي، وسنقدم لكم خلال السطور القادمة رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 العراق بالاسم والرقم الامتحاني فور اعتمادها.

نتائج الثالث متوسط 2022 العراق بالاسم

أعلنت وزارة التربية العراقية أن من المقرر أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2022 العراق بالاسم خلال الأيام القادمة بعدما يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات المركزية على مستوى الجمهورية، ليتمكن جميع الطلبة من الحصول على نتائجهم بشكل الكتروني في أقل من دقيقة دون الذهاب إلى المدرسة، وقد شددت الوزارة على السادة المصححين بمراعاة الدقة والشفافية عند تجميع ورصد الدرجات ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، حيث تعد نتيجة الثالث المتوسط من النتائج الهامة والمصيرية في مشوار الطالب العلمي، والآن مع خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 العراق بالاسم والرقم الامتحاني عبر الموقع الرسمي للوزارة ليتم الاستعلام عنها وتحميل كشوف النتيجة فور اعتمادها، فقط اتبع ما يلي:

عزيزي الطالب قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد أن يتم اكتمال تحميل الصفحة، قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية، ومنها اختر نتائج الطلاب.

اختر نتائج الثالث متوسط 2022 العراق.

قم بادخال الاسم الكامل للطالب، وكذلك ادخال الرقم الامتحاني للطالب بشكل صحيح.

الآن اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة فور بالدرجات في كل المواد.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 العراق

ويمكنك من خلال زيارة رابط نتائج الثالث متوسط 2022 العراق الاستعلام عن النتيجة بالدرجات لك ولكل زملائك في حالة كان الإنترنت يعمل بكفاءة، وقريبا سيتاح لكل الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 في كل المحافظات العراقية “نينوي، ديالي، دهوك، النجف، المثنى، كركوك،…..” بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير.