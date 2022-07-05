Epedu الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول . الآن موسم الإعلان عن نتائج الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية في الشرق الأوسط عمومًا، ومن أهم المراحل الدراسية هي مرحلة الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام ٢٠٢٢ بدولة العراق، يطمح كل طالب في هذه السنة بالوصول إلى أعلى المستويات في مساره الدراسي، ولا يفصلنا بين موعد رفع نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق سوى بضع ساعات قليلة، ولكن قبل رفعها يجب على وزير التربية والتعليم العراقي اعتمادها أولًا ثم ستكون متوفرة لجميع طلاب هذه السنة عقر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. وحتى نسهل عليكم أبنائنا الطلاب سنوضح لكم وبالتفصيل خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

في أثناء حديثنا الآن يقوم الكنترول بمراجعة ورصد الدرجات حتى لا يظلم أي طالب لأن هذه السنة مهمة جدًا لكل طالب، صرحت مصادر من الوزارة أننا على موعد مع ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط خلال ساعات من الآن، وأوضحت أن نسبة النجاح كالعادة في زيادة مستمرة عن كل سنة، وأضافت أنه فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط بالعراق سيتم الموافقة عليها من قبل الأستاذ الدكتورعلي حميد مخلف الدليمي وزير التربية والتعليم العراقية الذي تولى منصبه من سنة ٢٠٢٠ في السابع من شهر مايو والذي أثبت جدارته في تطوير التعليم في دولة العراق، بواسطة الخطوات التي سنقوم بتوضيحها في الفقرة التالية سيصبح بإمكانكم استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول ببساطة.

خطوات استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق

على جميع طلاب الصف الثالث المتوسط إتباع ما يلي من خطوات للحصول على نتيجتهم بكل بساطة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، الخطوات تتمثل في:

يجب على طالب الصف الثالث المتوسط الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم يهم بالضغط على نتائج المراحل الدراسية. ثم يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على نتيجة الصف الثالث المتوسط. يكتب جميع التفاصيل الخاصة به في الخانات. ثم يقوم بالضغط على إظهار النتيجة.

بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم على الفور بالحصول عليها، بعد التأكيد الرسمي الذي صدر على ان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول سيتم الاعلان عليها فى الساعات القليلة المقبلة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى كل المدن العراقية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية