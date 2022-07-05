موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022 وبدأ التكبيرات في دبي والمدن الأخرى

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022، لقد أقترب أعظم وأفضل أيام العام وهو قدوم عيد الاضحى المبارك الذي يبدأ فيه التكبيرات والتهليلات وراء كل صلاة من الصلوات الخمس، ونحن الآن في أيام كريمة حثنا رسولنا الحبيب محمد صلوات الله عليه وسلم بالتكبير والتهليل في هذه الأيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف “ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه فيهن من هذه الأيام العشرة فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد”، ويبدأ عيد الاضحى المبارك بصلاة العيد التي تقام في بعد شروق الشمس بـ 20 دقيقة وسنقدم لكم موعد صلاة الأضحى في الإمارات ودبي والمدن المختلفة.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022

عيد الأضحى هو العيد الثاني المسلمين يحتفلون به و يهللون ويكبرون ويحمدون الله بقدومه عليهم بالخير والبركات، عيد الاضحى له قدسيته الدينية في هذا اليوم العظيم حماه الله نبيه إسماعيل بذبح عظيم وفداه بكبش وإلى الأن يقوم المسلمين من حول العالم بصك الأضاحي، ونبدأ عيد الاضحى بصلاة العيد، يختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى الأخرى باختلاف التوقيت، وموعد صلاة العيد في الإمارات ودبي والمدن المختلفة هو:

موعد صلاة عيد الأضحى في أبوظبي 6:02 صباحا.

صلاة عيد الاضحى في دبي 5:57 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في رأس الخيمة في تمام الساعة 5:54 صباحا.

صلاة عيد الاضحى في الفجيرة 5:53 صباحا.

موعد صلاة عيد الاضحى في عجمان في تمام الساعة 5:57 صباحا.

صلاة عيد الاضحى في الشارقة في تمام الساعة 5:59 صباحا.

موعد صلاة عيد الاضحى في الفجيرة في تمام الساعة 5:55 صباحا.

صلاة عيد الاضحى في العين في تمام الساعة 5:59 صباحا.

متى عيد الاضحى 2022

بعد رؤية الهلال اجتماع البحوث الفلكية استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1443 صرح المسؤولون على أن أول أيام عيد الاضحى المبارك هو يوم السبت 9 يوليو 2022 الموافق 10 من ذو الحجة 1443.

علاوة على ذلك سيكون وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو 2022 الموافق 9 من ذو الحجة 1443.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في الإمارات للقطاع الحكومي

يبحث عدد كبير من العاملين في القطاع الحكومي في دولة الإمارات عن موعد إجازة عيد الاضحى وأعلنت دار الموارد البشرية لحكومة دبي عن إجازة عيد الأضحى وهي تبدأ من يوم الجمعة يوم عرفة 8 يوليو 2022م الموافق 9 من ذو الحجة 1443 و تستمر الإجازة لمدة 4 أيام حتى يوم الاثنين 11 يوليو 2022، يستأنف العمل يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022.