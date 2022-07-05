أزمة الغاز الطبيعى تضرب النمسا

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، أن الحكومة تكثف جهودها لعلاج أزمة انخفاض مخزونات الغاز الطبيعى فى البلاد بشكل حاد بسبب الصراع الحالى مع روسيا والعقوبات الأوروبية المطبقة ضد موسكو.





وقال نيهمر - فى تصريحات اليوم الثلاثاء - إن مجلس الأمن القومى سوف يجتمع فى وقت لاحق لدراسة توصيات الحكومة بشأن الوضع الحالى فى أزمة الغاز المتصاعدة وكيفية المضى قدمًا لتطوير مستويات التخزين. وأشار المستشار إلى أن النمسا أطلقت الإنذار المبكر لخطة الطوارئ الخاصة بالغاز منذ مارس الماضى، لافتا إلى أنه تتم مراقبة تدفقات الغاز عن كثب وتعزيز تخزين الغاز بنسبة 80 %، داعيا الشركات الكبيرة إلى الإبلاغ عن استهلاك الغاز المخطط له على أساس يومى ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

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