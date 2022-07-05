فولفو تسرح موظفيها فى المصانع الروسية

جدة - نرمين السيد - بدأت مجموعة فولفو السويدية لتصنيع السيارات والشاحنات، تسريح الموظفين فى مصانعها الروسية، اليوم الثلاثاء، للتكيف مع الظروف المتغيرة التى تشهدها الصناعة فى ظل عدم توافر مكونات الإنتاج.





وقال المكتب الصحفى للشركة، إنه يتم الآن تحديد الشروط التى سيتم بموجبها تسريح الموظفين وعددهم من قبل إدارة المكتب الروسى لمجموعة فولفو. وأشار المكتب إلى أن الشركة لم تتخذ قرارًا بمغادرة السوق الروسية، موضحا أن "مصنع فولفو جروب فى كالوجا الروسية سيواصل العمل فى نظام التعليق المؤقت للعمليات حتى يتم اتخاذ قرار جديد". وعلق مصنع فولفو فى كالوجا عملياته فى أوائل مارس، بسبب عدم قدرته على استيراد مكونات وقطع غيار السيارات. وتمتلك فولفو العديد من المشاريع فى المنطقة الصناعية كالوجا الجنوبية، بما فى ذلك مصنع الشاحنات، ومركز شاحنات فولفو وإدارة الجمارك ومصنع لمعدات البناء ومصنع لتصنيع الكبائن لشاحنات فولفو ورينو.

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