نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستخراج نتائج الثالث متوسط 2022 || الحصول على نتائج طلاب العراق برقم المقعد عبر موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن رصدت محركات البحث المحلية والعالمية الكثير من العمليات البحثية عن موعد نتائج الثالث متوسط 2022، اتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية موقع نتائجنا لعرض نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول ، مع امكانية تحميل النتيجة بصيغة ملف pdf ، وذلك بمجرد الاعلان عن رفع النتائج رسمياً، ومن المتوقع ظهورها خلال ساعات قليلة، حيث أكدت المصادر أنه قد اكتملت عملية التصحيح لأوراق الامتحانات بنسبة 100%، وجاري الآن مرحلة التدقيق والفحص النهائية التي تسبق الاعلان الرسمي عن اعتماد النتائج ومن ثم رفعها مباشرة على الموقع الرسمي الذي وفرته الوزارة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

نتائج الثالث متوسط 2022

ينتظر الاف من الطلاب وذويهم موعد نتائج الثالث متوسط 2022، للاطمئنان على مجهودهم والمعدلات التي أحرزوها هذا العام الدراسي، وقد أوضحت الجهات المسؤولة أنه سوف يتم اعلان نتائج الثالث المتوسط تباعا في محافظات العراق، في بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولي و الثانية و الثالثة، الرصافة الأولى و الثانية و الثالثة، محافظة السليمانية، واسط، أربيل، محافظة كربلاء، كركوك. ميسان، المثنى، النجف، دهوك. حيث أنه بمجرد اعتماد النتيحة في اي من المحافظات والمناطق المذكورة سوف يتم اعلانها مباشرة عبر الموقع.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022

كما أوضحنا لكم في السطور السابقة أنه من المتوقع أن يكون قد اقترب موعد نتائج الثالث متوسط 2022، خاصة بهد انتهاء اللجان من كافة اعمال التصحيح والمراجعة والرصد في الكثير من المحافظات العراقية، و مازال العديد من الطلاب يبحثون عن رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول ، ليتمكنوا من الحصول على نتائجهم بمجرد ظهورها، وكانت قد اعلنت وزارة التربية العراقية عن تفعيل اكثر من رابط لإعلان نتائج الثالث متوسط من اهمها موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا وموقع ناجح اللذان تدعمهما الوزارة بشكل رسمي، وذلك نظرا للكم الهائل من الطلبة والطالبات الذين اجتازوا بالفعل امتحان الثالث متوسط والذي ستنشر نتائجهم الكترونياً.

يتابع طلاب الصف الثالث المتوسط في كافة محافظات العراق مستجدات ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني الخاصة بهم الدور الاول 2022، حيث انة قد انهت الجهات المسؤلة من وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات التصحيح ويتم الآن العمل على تجهيز النتائج وهي المرحلة ما قبل اعتماد النتائج، ومن المقرر ان تعتمد الوزارة للنتائج في غضون الساعات القليلة القادمة.