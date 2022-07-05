تعرف على خطوات التسجيل في الدعم الريفي 2022 بالخطوات حيث يوجد عدة شروط من أجل التسجيل وقد ضجت محركات البحث في الآونة الأخيرة من أجل البحث عن الشروط الواجب توافرها من أجل التسجيل والحصول على الدعم الريفي والذي توفره الحكومة السعودية من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من أجل محدودي الدخل وأصحاب المزارع الصغيرة.

تعرف على خطوات التسجيل في الدعم الريفي 2022 بالخطوات تفصيليًا عبر السطور التالية وكذلك تعرف على شروط التسجيل وفقًا لآخر التحديثات مع توضيح لأهم الأنشطة التي يمكن الاستفادة منها عبر الدعم الريفي.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

على المتقدم من أجل طلب الحصول على الدعم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.

المتقدم بالطلب يجب أن يكون أكبر من سن 21 عام وإلا لن يتم قبول الطلب.

المهنة الأساسية لطالب الدعم هي العمل الزراعي أي أنها يجب أن تكون مصدر دخله الوحيد وليست العمل الإضافي.

أن يكون الدخل الشهري الخاص به أقل من 6000 ريال سعودي فقط وألا يزيد عن ذلك.

يُشترط أيضًا أن يكون طالب الدعم لا يعمل في أيًا من القطاعين العام أو الخاص.

يلزم وجود ما يثبت أن المتقدم يعمل بالفعل في حرفة الزراعة ويحتاج إلى التمويل.

وفي النهاية يلزم وجود حساب بنكي من أجل الحصول على الدعم عبر الحساب الخاص به.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

على المتقدم من أجل طلب الحصول على الدعم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.

المتقدم بالطلب يجب أن يكون أكبر من سن 21 عام وإلا لن يتم قبول الطلب.

المهنة الأساسية لطالب الدعم هي العمل الزراعي أي أنها يجب أن تكون مصدر دخله الوحيد وليست العمل الإضافي.

أن يكون الدخل الشهري الخاص به أقل من 6000 ريال سعودي فقط وألا يزيد عن ذلك.

يُشترط أيضًا أن يكون طالب الدعم لا يعمل في أيًا من القطاعين العام أو الخاص.

يلزم وجود ما يثبت أن المتقدم يعمل بالفعل في حرفة الزراعة ويحتاج إلى التمويل.

وفي النهاية يلزم وجود حساب بنكي من أجل الحصول على الدعم عبر الحساب الخاص به.

شروط الحصول على الدعم الريفي لربات البيوت

تتيح الوزارة أيضًا لربات البيوت الحصول على الدعم الريفي ولكن يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

يجب أن تكون غير عاملة بأي من القطاع العام أو الخاص.

أن يكون عمرها 21 عام أو أكثر.

أن تمتلك حساب بنكي من أجل تسهيل عمليات التحويلات المالية.

يجب أن يكون دخلها 6000 ريال سعودي أو أقل من ذلك لكن لا يجب أن يزيد عن هذا الحد مطلقًا.

الأنشطة التي يمكن الاستفادة من خلالها بالدعم

يهدف الدعم الريفي إلى دعم بعض الأنشطة الزراعية والأنشطة المصاحبة لها ومن أمثلة تلك الأنشطة: