الناتو يبدأ المصادقة التاريخية على عضوية السويد وفنلندا

جدة - نرمين السيد - أطلقت دول حلف شمال الأطلسى، اليوم الثلاثاء، إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، فى قرار تاريخى للدولتين الشماليتين، بعدما دفعتهما الحرب الروسية الأوكرانية إلى ذلك القرار.





ومن جانبه، أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، أن "توقيع بروتوكولات الانضمام يطلق عملية المصادقة فى كل من الدول الأعضاء"، وذلك قبل توقيع سفراء دول الحلف لهذه البروتوكولات، خلال احتفال أقيم فى مقر حلف شمال الأطلسى فى بروكسل. وحسبما نقلت "فرانس برس"، أضاف ستولتنبرج: "عندما نصبح 32 عضوًا سنكون أقوى فى وقت نواجه فيه أخطر أزمة أمنية منذ عقود"، لافتًا إلى أنه "بعد أسابيع من المحادثات المكثفة حول المخاوف الأمنية التى طرحتها تركيا، تم التوصل إلى أرضية مشتركة ودعت قمة مدريد البلدين المرشحين للانضمام إلى الناتو".

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