العالم اليوم - آبي أحمد بعد لقائه البرهان: علاقة البلدين تتجاوز أي نزاع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 03:21 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الثلاثاء، أنه التقى قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، في نيروبي، على هامش قمة منظمة "إيغاد" (مجموعة دول شرق إفريقيا ووسطها للتنمية)، وذلك بعد أيام قليلة من وقوع حادث حدودي جديد.

وكتب آبي أحمد في حسابه الرسمي على تويتر: "أقرينا كلانا بأن بلدينا لديهما العديد من عناصر التعاون للعمل عليها بسلام". وتابع: "علاقاتنا المشتركة تتجاوز أي نزاع. كلانا ملتزم الحوار والحل السلمي للقضايا العالقة". بدوره، اكتفى المجلس السيادي الحاكم في السودان بالقول إن "اجتماعا مغلقا" عقد بين عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي. وتأتي هذه المحادثات بعد مواجهة عند الحدود بين البلدين، حيث قالت الخرطوم إن "قوات إثيوبية ألقت القبض خلالها على جنود سودانيين وقتلتهم"، وهو أمر نفته أديس أبابا.

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