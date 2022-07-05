معدل البطالة في العراق يسجل 16.5 %كشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة في العراق بلغ 16.5بالمائة خلال العام الجاري.

وذكرت وكالة الإنباء العراقية أن وزارة التخطيط في بغداد أعلنت اليوم الثلاثاء نتائج مسح القوى العاملة في البلاد.

وقال وزير التخطيط خالد بتال خلال مؤتمر صحفي في بغداد: "كان من بين المؤشرات المهمة التي أظهرها المسح أن السكان بعمر 15 سنة يشكلون نحو 64بالمائة من إجمالي السكان".

وأضاف "شكل الذكور منهم بحدود 50 بالمائة والإناث 50 بالمائة وهي نسبة متساوية تقريبا، وفئة الشباب بعمر 15 -24 سنة شكلت 21٪ بالمائة وبعمر 25 سنة فأكثر شكلت 43 بالمائة من إجمالي السكان، وبلغت نسبة البطالة 16.5 بالمائة ".

وأشار إلى أن "وجود الكثير من النتائج والمؤشرات ذات الأهمية التنموية الكبيرة التي تمخض عنها المسح".

ودعا وزير التخطيط "الجهات المهتمة والمسؤولة داخل العراق من الوزارات القطاعية ومنظمات المجتمع المدني إلى استسقاء المعلومات الخاصة بالعمل من هذا المسح وعدم البناء على معلومات مغلوطة".