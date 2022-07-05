بولندا تستقبل أربعة ملايين و551 ألف لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى أربعة ملايين و551 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 من شهر فبراير الماضى.





وذكر "راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس الإثنين، نحو 21 ألف لاجئ وافدين من أوكرانيا، مقابل 24 ألفا و100 لاجئ فى اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.6 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي. يذكر أن بولندا مررت فى شهر مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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