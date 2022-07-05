طوكيو تحتج على بكين لدخول سفنها المياه اليابانية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية اليابانى هاياشى يوشيماسا -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"- إن اليابان طلبت من السفن مغادرة المياه التابعة لها بسرعة، مضيفا أن هذه السفن انتهكت القانون الدولى.

ووصف هاياشى دخول هذه السفن بالأمر المؤسف للغاية وغير المقبول، مشيرا إلى أن اليابان سترد بهدوء وحزم على أى تدخلات بحرية.

وكان مسؤولو خفر السواحل اليابانى قد أعلنوا فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن سفينتين تابعتين للحكومة الصينية دخلتا المياه الإقليمية لليابان فى بحر الصين الشرقى.

وأضاف المسؤولون، أن السفينتين دخلتا المياه قبالة جزيرة "يوتسورى" فى حوالى الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد، وحاولتا على ما يبدو الاقتراب من قارب صيد يابانى يعمل فى المنطقة، وتعد هذه هى المرة الثانية عشرة هذا العام التى يتم فيها رصد سفن حكومية صينية تدخل المياه اليابانية قبالة الجزر.

يشار إلى أن اليابان تسيطر على جزر "سينكاكو" وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضى اليابان .. بينما تطالب بها الصين وتايوان.