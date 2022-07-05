مقاتلات الشبح الأمريكية تصل سول للمشاركة فى تدريبات مشتركة

وقالت وزارة الدفاع الكورية فى سول -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- "إن الانتشار يهدف هذه المرة إلى إظهار الردع القوى للتحالف الكورى الجنوبى الأمريكى والموقف الدفاعى المشترك، إضافة إلى تحسين التشغيل البينى بين القوات الجوية".
وجاء الانتشار من قاعدة إيلسون الجوية فى ألاسكا فى الوقت الذى تكثف فيه سول وواشنطن التنسيق الأمنى وسط مخاوف بشأن احتمال إجراء بيونج يانج تجربة نووية أو استفزازات أخرى.
وستنضم الطائرات العسكرية الأمريكية إلى الطائرات الحربية الكورية الجنوبية، بما فى ذلك إف-35 إيه ، من أجل "رحلات التعرف والتدريب الروتينية" المصممة لتعزيز التشغيل البينى للقوات الجوية، وفقًا لما صرحت به القوات الأمريكية فى كوريا.
وستستمر التدريبات حتى 14 يوليو، وكان آخر نشر علنى للطائرات الحربية الأمريكية من الجيل الخامس فى ديسمبر من عام 2017، أجرى الحلفاء تدريبهم المنتظم على "اليقظة آيس".
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