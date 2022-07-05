روسيا تفتح ممرين إنسانيين للسفن فى بحرى آزوف والأسود

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال مؤتمر بتقنية الفيديو من موسكو، إنه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان سلامة الملاحة فى مياه البحرين الأسود وبحر آزوف، حيث تم القضاء تماما على خطر الألغام فى مياه ميناء ماريوبول.

وكانت الدول الغربية قد اتهمت روسيا مرارا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية، وافتعال عجز فى السوق العالمية، بينما تنفى موسكو من جانبها بدورها كل هذه الاتهامات، وتصر على عدم عرقلتها عملية تصدير القمح من أوكرانيا.

من جانبه، صرح الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لا تمنع تصدير القمح من أوكرانيا، ويتعين على كييف نزع الألغام من موانئ البلاد، حتى تتمكن السفن من مغادرتها، كما أشار إلى إمكانية تصدير الحبوب بطرق ملاحية أخرى.