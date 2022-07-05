العالم اليوم - باريس سان جرمان يعلن رحيل بوكيتينو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:15 مساءً - أعلن باريس سان جرمان بشكل رسمي، الثلاثاء، رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك تمهيداً للتعاقد مع المحلي كريستوف غالتييه.

وقال النادي الباريسي في بيان: "يؤكد باريس سان جرمان أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوكيتينو(...) يود النادي أن يشكر ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهما ويتمنى لهما التوفيق في المستقبل".

ومن المتوقع أن يعلن سان جرمان في وقت لاحق عن تعيين مدرب ليل ونيس السابق غالتييه لتولي المهمة خلفاً للأرجنتيني الذي وصل إلى "بارك دي برانس" في كانون الثاني 2021.

ودفع الأرجنتيني البالغ 50 عاماً ثمن فشل سان جرمان في تحقيق حلم النادي الباريسي بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا والخروج الموسم المنصرم بطريقة دراماتيكية من الدور ثمن النهائي على يد ريال مدريد المتوج لاحقاً باللقب.

وبدا سان جرمان في طريقه لإقصاء النادي الملكي بعدما فاز ذهاباً على أرضه (1-0) ثم بتقدمه إياباً في "سانتياغو برنابيو"، إلا انه سمح لفريق مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالعودة من بعيد وحسم بطاقة ربع النهائي بتسجيله ثلاثة أهداف.

ووصل سان جرمان قبلها بموسم إلى نصف النهائي، لكن مشواره انتهى على يد مانشستر سيتي الإنكليزي بالخسارة (1-2) ذهاباً (2-0) إياباً.