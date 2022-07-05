مقتل عسكريين يمنيين فى هجوم مسيرة حوثية بالضالع

وذكر المسؤول، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية، أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات تابعة لجماعة الحوثى قصفت موقعًا أمنيًا، بالقرب من مديرية قتابة فى الأجزاء الشمالية من محافظة الضالع، مضيفًا أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وإصابة اثنين آخرين.
وأشار إلى أن سيارة إسعاف هرعت إلى موقع القصف لإنقاذ الجنود المصابين لكن القناصة الحوثيين المتمركزين فى المنطقة استهدفتهم.
وذكرت القناة أن مليشيا الحوثى ضاعفت من خروقاتها المتكررة وبوتيرة عالية خلال الشهر الأول (يونيو) من عمر الهدنة الأممية، بعد التمديد لها لشهرين إضافيين، مضيفة أن الخروقات الحوثية تسببت بمقتل ستة جنود وإصابة 29 آخرين، بينهم طفلين وطبيبين.
يشار إلى أنه قتل وأصيب 35 شخصاً بينهم مدنيين فى محافظة الضالع (جنوبى اليمن)، أمس، بنيران ميليشيات الحوثى الإرهابية، ضمن خروقاتها للهُدنة التى ترعاها الأمم المتحدة، خلال شهر يونيو الماضى.
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