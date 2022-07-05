وزير الخارجية الأمريكى يهنئ الجزائر باليوم الوطنى

جدة - نرمين السيد - هنأ وزير الخارجية الأمريكى، أنطونى بلينكن، الجزائر بمناسبة اليوم الوطنى، قائلا "نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتى لحكومة الجزائر وشعبها فى ذكرى استقلال الجزائر فى 5 يوليو".





وأضاف بلينكن - فى بيان نشر على الموقع الإلكترونى للوزارة، اليوم الثلاثاء -"تعود علاقاتنا إلى معاهدة السلام والصداقة لعام 1795. ومنذ ذلك الحين طوّر الجزائريون والأمريكيون روابط اقتصادية وتعليمية وثقافية قوية ومتنامية ". وتابع "لقد زرت الجزائر فى مارس للتباحث مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان العمامرة، حول الكيفية التى يمكننا بها مواصلة تعميق هذه العلاقات. وتحقيقا لهذه الغاية، أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لكونها ضيف الشرف فى معرض الجزائر الدولى الأخير ونتطلع إلى تعزيز مصالحنا الاقتصادية والأمنية المشتركة".

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